رئيس الحكومة اللبناني: الحرس الثوري الإيراني يقود عمليات "حزب الله"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني يتولون بشكل مباشر إدارة عمليات "حزب الله" في الحرب المستمرة ضد إسرائيل. وفي مقابلة مع شبكة "الحدث" يوم الأحد، جدد سلام انتقاده للحزب، متهماً إياه بجر لبنان إلى الصراع الإقليمي عبر إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

وأوضح سلام أن هذه الحرب أُعلنت تحت شعار "الثأر لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، الذي قُتل في اليوم الأول للهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، معتبراً أن هذا السياق يؤكد أن الحرب "فُرضت" على الدولة اللبنانية ولم تكن خياراً وطنياً.

وفي تطور بارز، كشف رئيس الوزراء اللبناني أن الحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن إطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص مطلع الشهر الجاري. وأشار إلى أن العناصر الإيرانية "موجودة في لبنان وتدير العمليات الحربية للأسف"، كاشفاً أن هؤلاء العناصر دخلوا البلاد بطرق غير شرعية وباستخدام "جوازات سفر مزورة".

وكانت نيقوسيا قد "رجّحت" في وقت سابق وقوف حزب الله وراء الهجوم الذي استهدف القاعدة البريطانية بمسيرة إيرانية الصنع انطلقت من لبنان.

واعتبر سلام أن إعلان الحرس الثوري عن تنفيذ "عمليات مشتركة ومنسقة" مع حزب الله ضد إسرائيل يعد دليلاً قاطعاً على قيادته للميدان في لبنان.

وعلى خلفية هذه التطورات، ذكّر سلام بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، والتي تضمنت:

حظر أي أنشطة للحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية.

حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.

دعوة حزب الله لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية بشكل فوري.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتشديد على جدية السلطة التنفيذية في ملاحقة هذه الملفات، قائلاً: "نحن ملتزمون بالقرارات التي اتخذناها ونعمل حالياً على تنفيذها".