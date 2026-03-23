ترامب وستارمر يبحثان أمن الطاقة وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً ناقشا خلاله تطورات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وقضايا أمن الطاقة العالمي.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الجانبين، فقد شدد الزعيمان على "الضرورة القصوى والعاجلة" لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. واتفق ترامب وستارمر على أن تأمين هذا الممر المائي الاستراتيجي يعد ضرورة أساسية لا غنى عنها لضمان استقرار أسواق الطاقة وتفادي أي هزات في الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه المكالمة في وقت تشهد فيه العلاقة بين الزعيمين حالة من التذبذب؛ إذ سبقت الاتصال بساعات قليلة خطوة مثيرة للجدل من الرئيس الأمريكي، حيث نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" مقطعاً مرئياً ساخراً مقتبساً من نسخة بريطانية لبرنامج "Saturday Night Live". ويظهر في المقطع ممثل يجسد شخصية ستارمر وهو يعاني من القلق والارتباك محاولاً تجنب الرد على مكالمات ترامب، متمتماً بخوف: "ماذا لو صرخ دۆنالد في وجهي؟".

وفي جزء آخر من الفيديو الساخر، يظهر ممثل يؤدي دور وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وهو يخاطب ستارمر قائلاً: "سيدي، كن صريحاً معه وأخبره أننا لا نستطيع إرسال المزيد من السفن إلى مضيق هرمز".

وكانت العلاقات بين الطرفين قد مرت بموجة من الانتقادات الحادة، حيث سبق لترامب أن هاجم ستارمر واتهمه بضعف الدعم للسياسات الأمريكية، معلقاً بسخرية في وقت سابق: "إن من نتعامل معه الآن ليس وينستون تشرشل".

وعلى الرغم من تحفظ ستارمر الأولي ورفضه انخراط بلاده في أي مواجهة عسكرية ضد إيران، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت لندن إلى إبداء مرونة، حيث وافق ستارمر مؤخراً على طلب أمريكي للسماح باستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين "لأغراض دفاعية محددة ومحدودة"، في إطار الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة وتأمين إمدادات الطاقة.