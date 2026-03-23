وكالة فارس: مقتل قيادي رفيع في الحرس الثوري بغارة جوية على شيراز

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، مقتل "إبراهيم مرتضوي"، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، إثر غارة جوية استهدفت مدينة شيراز الواقعة جنوبي البلاد.

وبالتزامن مع هذا التطور الميداني، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "إيفي ديفرين"، بأن إسرائيل تتوقع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران وحزب الله اللبناني لعدة أسابيع إضافية. تأتي هذه التصريحات في وقت دخلت فيه الحرب في الشرق الأوسط يومها الرابع والعشرين.

وكانت شرارة هذا التصعيد العسكري قد اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي، عقب هجوم واسع النطاق شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى، كان من بينهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.

وفي الثاني من آذار/ مارس الجاري، اتسعت رقعة المواجهات لتشمل لبنان بعد انخراط حزب الله رسمياً في الصراع. وقد أدت الردود الإيرانية على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية إلى دخول المنطقة في أزمة كبرى، وصلت تداعياتها إلى دول العراق، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، والمملكة العربية السعودية.