كارثة مدرج في نيويورك تشلّ حركة الطيران.. ضحايا وتعليق الرحلات في لاغوارديا

منذ 19 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - توقفت حركة الطيران بالكامل في مطار لاغوارديا صباح اليوم الاثنين، عقب حادث تصادم غامض على أحد المدارج بين طائرة ومركبة إطفاء، ما استدعى استنفاراً واسعاً لفرق الطوارئ وتعليق الرحلات الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إصدار قرار فوري بوقف جميع الرحلات من وإلى المطار، مع ترجيحات بتمديد التعليق في ظل استمرار التحقيقات حول الحادث.

من جهتها، أوضحت دائرة الإطفاء في نيويورك أنها استجابت لبلاغ عن اصطدام بين طائرة ومركبة على المدرج رقم 4، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث حتى الآن.

وبحسب شبكة NBC، لقي قائد الطائرة ومساعده مصرعهما جراء الحادث، فيما أُصيب أربعة أشخاص على الأقل، وفق معلومات أولية.

ودعت إدارة الطوارئ في المدينة المسافرين إلى توقع إلغاء الرحلات وإغلاق بعض الطرق المحيطة بالمطار، إلى جانب ازدحامات مرورية وتأخيرات كبيرة، مطالبة باستخدام طرق بديلة.

ويأتي هذا الحادث في وقت يعاني فيه المطار أصلاً من اضطرابات بسبب سوء الأحوال الجوية، فضلاً عن تأخيرات إضافية نتيجة نقص الموظفين المرتبط بأزمة التمويل الفيدرالي، ما زاد من تعقيد حركة السفر في أحد أكثر مطارات الولايات المتحدة ازدحاماً.