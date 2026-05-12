أسواق المواشي في أربيل تنتعش استعداداً لعيد الأضحى.. وإقبال مبكر على شراء الأضاحي

أربيل (كوردستان24) – تشهد أسواق المواشي في أربيل حركة متزايدة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال تدريجي من المواطنين والقصابين على شراء الأضاحي وحجزها مبكراً، في وقت أكدت فيه الجهات المعنية جاهزيتها الكاملة لاستقبال المضحين خلال أيام العيد.

وفي ساحة بيع المواشي بأربيل، توافدت أعداد كبيرة من الأغنام والأبقار المخصصة للأضاحي، مع بدء نشاط البيع والشراء قبل نحو ثلاثة أسابيع من حلول العيد.

وقال كاكه خان، وهو قصاب وبائع مواشٍ، إن بعض المواطنين اعتادوا على شراء الأضاحي مبكراً كل عام، فيما يفضّل آخرون الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل العيد.

وأضاف: “هناك أشخاص يخصصون مبالغ كبيرة سنوياً لشراء الأضاحي، وبعضهم يقوم بالحجز قبل نحو 20 يوماً من عيد الأضحى، بينما ينتظر آخرون حتى اقتراب العيد”.

ويُعد سوق المواشي في أربيل من أبرز المراكز التجارية الخاصة بتجارة المواشي على مستوى العراق، حيث يشهد عمليات بيع وشراء للحيوانات الكبيرة والصغيرة، سواء لأغراض الذبح أو التربية والاستثمار.

من جانبه، أوضح الحاج رفيق رحمان، وهو بائع مواشٍ، أن السوق بدأ يشهد حركة متصاعدة مع اقتراب العيد، لافتاً إلى أن بعض التجار يشترون عشرات الرؤوس لإعادة بيعها لاحقاً.

وقال: “أكملنا استعداداتنا لعيد الأضحى، ومع تبقي ما بين 15 إلى 20 يوماً على العيد بدأت حركة المواطنين تنشط تدريجياً، والميدان بات جاهزاً بالكامل لعمليات البيع والشراء”.

وفي السياق ذاته، باشرت مديرية مجازر أربيل استعداداتها السنوية لضمان تنفيذ عمليات الذبح وفق المعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة.

وقال مدير مسلخ أربيل، هلمد حمزة، إن المذبح بدأ تحضيراته المبكرة لاستقبال المواطنين والمؤسسات الخيرية خلال أيام العيد.

وأضاف أن الأيام الأربعة الأولى من عيد الأضحى في العام الماضي شهدت ذبح 1461 رأساً من الماشية بإشراف الجهات المختصة، متوقعاً الإعلان عن الجاهزية الكاملة للمسلخ خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الجهات المعنية أن ميدان المواشي ومسلخ أربيل النموذجي أنهيا معظم التحضيرات اللوجستية والصحية اللازمة لاستقبال المضحين، بهدف ضمان توفير أضاحٍ سليمة ومطابقة للشروط الصحية خلال عيد الأضحى المبارك.

تقرير: أحمد عبدالصمد – كوردستان24 - اربيل