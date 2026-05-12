الرئيس بارزاني يهنئ بالذكرى الـ33 لتأسيس مركز "لالش" ويشيد بدوره في حماية التقاليد الإيزيدية

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس مركز "لالش" الثقافي والاجتماعي، مثمناً الدور الجوهري الذي لعبه المركز في خدمة المجتمع الإيزيدي وصون التراث الكوردستاني.

وقال الرئيس بارزاني في نص برقيته: "بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس مركز لالش، أتقدم بأحر التهاني للهيئة العليا وأعضاء وكوادر المركز وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين".

وأعرب الرئيس بارزاني عن تقديره للجهود التي بذلها مثقفو وكوادر المجتمع الإيزيدي من خلال المركز على مدار العقود الثلاثة الماضية، مؤكداً أن "مركز لالش قدّم خدمات ملحوظة ومشهودة في سبيل خدمة المجتمع الإيزيدي وحماية الثقافة الكوردستانية الأصيلة والحفاظ على العادات والتقاليد الإيزيدية العريقة".

واختتم الرئيس بارزاني رسالته بتقديم الدعم للمركز في مسيرته الثقافية، قائلاً: "بينما نشد على أيديكم، نتمنى لمركز لالش دوام الاستمرار والتقدم، ولجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين العيش في أمن وسلام وسعادة".

يُذكر أن مركز "لالش" الذي تأسس في 12 أيار 1993 في مدينة دهوك، يُعد من أبرز المؤسسات الثقافية التي تعنى بالشؤون الدينية والاجتماعية والتاريخية للمكون الإيزيدي، ولعب دوراً محورياً في تعريف العالم بالثقافة الإيزيدية وتوثيقها.