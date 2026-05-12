داخلية إقليم كوردستان تفرض غرامة مالية على رمي النفايات من المركبات

أربيل (كوردستان24)- في إطار الجهود الرامية لحماية بيئة إقليم كوردستان والحفاظ على نظافة المدن والشوارع، أعلن المدير العام لديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن قرار جديد يستهدف المخالفين للضوابط البيئية.

وصرح الدكتور هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، بأن رمي النفايات من داخل المركبات لن يُنظر إليه بعد الآن كأمر "مقبول أو اعتيادي"، مؤكداً البدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين اعتباراً من اليوم.

وبموجب القرار الجديد، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار عراقي على أي مركبة يقوم سائقها أو ركابها برمي النفايات في الشوارع أو الأماكن العامة.

وشدد المدير العام لديوان الوزارة على أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق "كوردستان أكثر نظافة"، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات البيئية لتجنب التعرض للمساءلة المالية، وللمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.



