الرئيس بارزاني: ليلى قاسم ورفاقها ضحوا بأرواحهم بشجاعة فصاروا رموزاً للمقاومة والكرامة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أحيا الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثانية والخمسين لاستشهاد المناضلة "ليلى قاسم" ورفاقها، مؤكداً أن تضحياتهم رسمت طريق الحرية وأصبحت نبراساً لكل المناضلين في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في تدوينة له بهذه المناسبة: "إن الشهيدة ليلى قاسم ورفاقها ضحوا بأرواحهم بكل شجاعة في سبيل حرية وكرامة شعبهم، ليصبحوا بذلك قدوة ورموزاً للمقاومة لجميع الأحرار في كوردستان".

وأضاف الرئيس بارزاني: "في الذكرى الثانية والخمسين لإعدام واستشهاد ليلى قاسم ورفاقها، نبعث بسلامنا وتحيتنا لأرواحهم الطاهرة، ولأرواح جميع شهداء طريق الحرية".

يُذكر أن الشهيدة ليلى قاسم، التي أعدمها النظام البعثي في 12 أيار من عام 1974، تُعد أيقونة وطنية كوردية ومثالاً تاريخياً لصمود المرأة في وجه الطغيان، حيث واجهت حبل المشنقة دفاعاً عن حقوق شعبها وقضيتها العادلة.