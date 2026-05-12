السفير العراقي في ليبيا لـ"كوردستان24": إعادة 350 مهاجراً ولا وجود لمهاجرين غير شرعيين آخرين

أربيل (كوردستان24)- أكد السفير العراقي لدى ليبيا خلو الأراضي الليبية من أي مهاجرين غير شرعيين ينحدرون من إقليم كوردستان أو بقية محافظات العراق، مشيراً إلى إتمام إعادة 350 مهاجراً خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وقال السفير العراقي في طرابلس، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026: "بناءً على المتابعات المستمرة مع الجهات الرسمية الليبية، لم يتم تأكيد وجود أي مواطن من إقليم كوردستان أو العراق في البلاد حالياً، حيث جرت إعادة الجميع إلى ديارهم".

وأوضح الصحاف أن السفارة، وبفضل جهودها الحثيثة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من الحكومة الليبية وحكومة إقليم كردستان، نجحت في إتمام عملية العودة الطوعية لـ 350 مهاجراً كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية سابقاً.

ودعا السفير العائلات إلى توعية أبنائهم وحثهم على عدم اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن هذا المسار يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة ويضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما أشار أحمد الصحاف إلى أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر تُصنف أعمالها كجرائم دولية وتواجه عقوبات مشددة.

يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات مئات المهاجرين العراقيين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، حيث غالباً ما يقع هؤلاء المهاجرون ضحايا لعصابات التهريب وشبكات الاتجار بالبشر.