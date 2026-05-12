الطاقة الشمسية تزدهر في كوردستان.. مشاريع منزلية وسياحية تخفف الضغط عن الشبكة الوطنية

أربيل (كوردستان24) – تشهد مشاريع الطاقة الشمسية في إقليم كوردستان توسعاً متسارعاً، مع تزايد اعتماد المواطنين وأصحاب المشاريع التجارية والسياحية على هذا المصدر البديل للكهرباء، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الوطنية وتحقيق استقرار أكبر في التجهيز الكهربائي.

وخلال الأشهر الأخيرة، اتجه عدد متزايد من المواطنين والشركات إلى تركيب منظومات الطاقة الشمسية، مستفيدين من التسهيلات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة.

زيرفان أيوب، وهو صاحب شركة خاصة، أكد لـ كوردستان24 أنه بدأ منذ أكثر من شهرين باستخدام منظومة للطاقة الشمسية لتأمين احتياجات شركته من الكهرباء، مشيراً إلى أن المشروع وفر استقراراً كبيراً في تجهيز الطاقة وخفف من الاعتماد على الشبكة العامة.

وأوضح أن منظومته تنتج كميات من الكهرباء تفوق حاجته الفعلية، ما يتيح له إعادة الفائض إلى الشبكة الحكومية دعماً للمنظومة الوطنية.

وقال: “نستخدم الكهرباء عبر النظام الشمسي بشكل مستمر لتشغيل أجهزة التكييف والمعدات المختلفة دون انقطاع، كما أن لدينا القدرة على إعادة فائض الطاقة إلى الشبكة العامة عند الحاجة”.

وفي السياق ذاته، يجري تنفيذ مشروع آخر للطاقة الشمسية في قضاء باتيفا، مخصص لتغذية ثلاثة مشاريع سياحية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ميغاواط، مع إمكانية دعم الدوائر الحكومية في حال حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي.

وقال جيا حمي، مالك شركة متخصصة بالطاقة الشمسية، إن المشروع سيرتبط بالشبكة الوطنية لضمان استمرارية الخدمة لسكان المنطقة والمشاريع السياحية والخدمية.

وأضاف أن المشروع يمثل دعماً مهماً للبنية التحتية في باتيفا، خاصة مع تزايد الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة وصديقة للبيئة.

من جانبه، أوضح المستثمر مشهود أمين أن الطلب على منظومات الطاقة الشمسية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القطاعات الصناعية والسياحية وحتى المنازل، لكونها طاقة نظيفة واقتصادية في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن شركته نفذت مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية، شملت مراكز تسوق ومحطات وقود ومنشآت مختلفة، بقدرات وصلت إلى 1000 أمبير.

وتواصل حكومة إقليم كوردستان، عبر برامجها الخاصة بالطاقة، تقديم التسهيلات والدعم لتشجيع المواطنين والشركات على الاستثمار في الطاقة الشمسية، باعتبارها بديلاً اقتصادياً وبيئياً فعالاً يساهم في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

تقرير – ميفان مجيد – كوردستان24 – زاخو