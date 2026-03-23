استهداف مقر اللواء 15 للحشد الشعبي في صلاح الدين

اربيل (كوردستان24 ) - أفادت مصادر أمنية اليوم بأن مقر اللواء 15 التابع للحشد الشعبي في منطقة الحمرة بمحافظة صلاح الدين تعرض لهجوم لم تُعرف تفاصيله بعد.

أفاد مصدر أمني بأن مقر اللواء 15 للحشد الشعبي في منطقة الحمرة شمالي محافظة صلاح الدين تعرض اليوم لهجوم جوي، دون توفر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية حتى الآن. وأكد المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول الموقع وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة.

وأضاف المصدر أن قصفاً جوياً آخر استهدف مقر اللواء 27 في الحشد الشعبي بقضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، فيما لا تزال الأضرار والخسائر البشرية غير محددة حتى اللحظة.

الى ذلك ذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي انه في تمام الساعة 11:30، تعرّضت قطعات اللواء 15 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، الى هجوم بمقاتلات حربية، عبر غارات جوية استهدفت مواقعها الخلفية.

ولم يُسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.



