الحشد الشعبي يتهم امريكا واسرائيل باستهداف اللواء 27 في شرق الأنبار

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - ذكر بيان لهئية الحشد الشعبي اليوم الاثنين في بيان لها ان قطعات اللواء 27 ضمن قيادة عمليات شرق الأنبار التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، تعرضت، لعدوان (صهيوأميركي) حسبما جاء في البيان.

وأكدت الهيئة أن الهجوم لم يُسفر عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط، مشيرة إلى استمرار قواتها بأداء واجبها في حماية المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة البلاد، رغم استمرار الاعتداءات التي تستهدف قواطعها.

يُذكر أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له مواقع الحشد الشعبي في العراق خلال اليوم، بعد استهداف أحد مواقعها في محافظة صلاح الدين بمقاتلات حربية، والذي لم يُسفر أيضًا عن أي خسائر بشرية.

جدير ذكره ان فصائل عراقية مسلحة وموالية لايران تبنت العديد من العمليات الاستهدافية ضد المصالح الامريكية في العراق ودول الجوار، بعد بدأ العمليات العسكرية المباشرة بين امريكا واسرائيل وايران منذ 28 من شباط المنصرم.