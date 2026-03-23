إسرائيل تشن غارات جوية جديدة على طهران بالتزامن مع إعلان ترامب عن محادثات مع إيران

منذ 13 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ موجة جديدة من الغارات على طهران.

وأوضح الجيش أن الغارات الجوية تستهدف مواقع تابعة لإيران.

ومن المتوقع أن يُصدر الجيش الإسرائيلي مزيدًا من التفاصيل حول هذه الغارات، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الليلية، في وقت لاحق.

وتأتي هذه الغارات بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تُجري محادثات مثمرة مع إيران بشأن التوصل إلى "حل شامل وكامل" للنزاعات.



المصدر: الوکالات