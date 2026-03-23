خلية الإعلام الأمني: بعثة الناتو في العراق لم تتعرّض لأي استهداف وانسحابها إجراء احترازي

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الاثنين، ان بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم تتعرض لأي استهداف ومسألة انسحابها تمت بالتنسيق مع الجانب العراقي كأجراء احترازي.

وقال إن "قوات التحالف الدولي انسحبت بشكل كامل من العراق في نهاية شهر أيلول من العام الماضي، وذلك بموجب اتفاق اللجنة الأمنية العليا للحوار".

وأوضح ان "بعثة (الناتو) المتواجدة في العراق هي قوة غير قتالية، وأن بقاءها في البلاد باتفاق ورؤية مشتركة، كون مهمتها استشارية وتدريبية، وهي ليست تابعة لقوات التحالف بل ترتبط مباشرة بالمقر الرئيسي للناتو في نابولي".

وأضاف ان "مهام البعثة تقتصر على تقديم الاستشارة والتدريب وإقامة الدورات، وهم غير مسلحين وليست لديهم معدات قتالية أو تواجد في معسكرات قتالية إلا مع وزارة الدفاع".

منوها بأن "البعثة تتخذ مقر قيادة العمليات المشتركة موقعاً لها".

وأشار الى ان "البعثة تضم ممثلين عن أكثر من 28 دولة، وبسبب الظروف الحالية تم اتخاذ قرار بانسحابها من مقرها كأجراء احترازي للحفاظ على سلامة أفرادها، وذلك برؤية خاصة بها وبالتنسيق مع الجانب العراقي".

وأكد ان "بعثة (الناتو) لم تتعرض لأي استهداف"، لافتاً الى انه "من الممكن ان تعود هذه البعثة الى مواقعها بحسب تطور الموقف والاوضاع، ووفق رؤية الجهات الامنية العراقية، وبما لا يتعارض مع الدستور ويحافظ على استقرار وسيادة العراق".