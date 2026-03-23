وزير الخارجية العراقي يدعو لردع حقيقي ضد مستهدفي جهاز المخابرات الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الجهات التي تقف وراء الهجمات على جهاز المخابرات الوطني العراقي والقواعد والمقار والمؤسسات قد تمادت كثيراً، مشدداً على أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة حقيقية، إذ لا يمكن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

وأوضح حسين أن الجماعات المسلحة في العراق ليست مجرد قوى عسكرية فحسب، بل تمتلك ثقلاً تنظيمياً وبرلمانياً، وهذا ما جعل هجماتها لا تقتصر على إقليم كوردستان والسفارات فقط، بل وصلت إلى قلب ومركز الدولة.

وحول أسباب عدم قدرة الحكومة العراقية على وضع حد لأنشطة تلك الجماعات المسلحة، قال وزير الخارجية صراحةً: إنهم يمتلكون القوة؛ القوة العسكرية والتنظيمية والبرلمانية على حد سواء، وهذه حقيقة واضحة وجلية.

تأتي تصريحات وزير الخارجية هذه في وقت يخضع فيه العراق لضغوط دولية لحماية البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية الحساسة من هجمات الجماعات المسلحة.