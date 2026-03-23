نتنياهو: إيران في وضع حرج وإسرائيل تفرض تفوقاً "غير مسبوق"

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نُشر باللغة العبرية، أن إسرائيل تعيش حالياً في "وضع أفضل" مقارنة بإيران التي وصف حالتها بـ "الحرجة". وظهر نتنياهو في الفيديو وهو يتحدث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بوعز بيسموث، مشيراً إلى أن تل أبيب تعمل على دفع المواجهة مع طهران إلى "مستويات لم يسبق لهما بلوغها من قبل"، في تأكيد صريح على التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي.

وخلال الحوار، حذر بيسموث رئيس الوزراء من احتمالية التوجه نحو تسوية غير مواتية، قائلاً: "أسمع أن الإيرانيين يريدون إنهاء هذا الأمر... يجب ألا يكون هناك اتفاق سيئ معهم"، مذكراً نتنياهو بجهوده السابقة في عرقلة الاتفاقات النووية التي كانت واشنطن وطهران بصدد إبرامها.

وتأتي هذه التصريحات التي ركزت على الضغط العسكري والسياسي دون الإشارة إلى المبادرات الدبلوماسية، في وقت يسود فيه الغموض حول توقيت تسجيل هذا الحوار، وما إذا كان قد جرى قبل أو بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات مع قيادات إيرانية لإنهاء الصراع في المنطقة.





المصدر: الوکالات