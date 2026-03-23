أعلنت إسرائيل استهدافها مقر الحرس الثوري الإيراني ومنشآت عسكرية أخرى في طهران

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف اليوم أحد المقرات الرئيسية للحرس الثوري الإسلامي، إلى جانب عدد من المباني العسكرية الأخرى في العاصمة طهران.

وقال جيش الإسرائيلي في بيان له إن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ "موجة غارات واسعة النطاق على منشآت النظام الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن عدة مواقع في طهران استُهدفت في غارات إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني أنها "تُجري عمليات بحث تحت أنقاض مبنى سكني في طهران للعثور على طفل".

وأوضح جيش الدفاع الإسرائيلي أن مقرات أجهزة الأمن الإيرانية و"مواقع تصنيع أسلحة رئيسية" كانت من بين المنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى "مواقع تصنيع ومراكز أبحاث أخرى متعلقة بالإلكترونيات والصواريخ الباليستية والرؤوس الحربية".

في بيان منفصل حول مقر الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه، أوضح أن الجيش الإيراني كان يستخدم هذا المقر "لتنسيق أنشطة الوحدات وإجراء تقييمات للوضع"، بالإضافة إلى توجيه قوات الباسيج شبه العسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "يأتي استهداف المقر في إطار المرحلة العملياتية الحالية التي تهدف إلى تقويض أنظمة ایران وقدراته الأمنية بشكل أكبر"، مؤكداً أنه "اتُخذت إجراءات للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، وجمع معلومات استخباراتية إضافية".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة