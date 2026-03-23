إيران تؤكد أنها لن تزرع ألغاماً في الخليج، وتحذر القوى الأجنبية من التدخل

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- صرح المتحدث العسكري الإيراني بأن إيران تسيطر سيطرة كاملة على منطقة الخليج العربي، ومضيق هرمز، والمياه قبالة سواحل سلطنة عمان، مؤكداً أن طهران ليست بحاجة إلى زرع ألغام في الخليج لتأكيد موقعها.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: "تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسيطرة كاملة وقوية على منطقة الخليج، والمياه الإقليمية لسلطنة عمان، ومضيق هرمز".

وأضاف المتحدث: "لذلك، ونظراً لسيطرتنا وقوتنا الكافية، لن تكون هناك حاجة لزرع ألغام في الخليج العربي، وسنستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن عند الضرورة".

وأكد المسؤول أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على ضمان الأمن في الخليج العربي، وحذر من أن الدول خارج المنطقة "ليس لها الحق في التدخل في هذه المنطقة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت شبكة CNN أن شخصين مطلعين على الاستخبارات الأمريكية قالا إن إيران بدأت في زرع الألغام في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق رئيسية للطاقة العالمية يمر عبرها حوالي خُمس النفط الخام في العالم.



المصدر: الوکالات