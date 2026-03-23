طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة "خراب الجير" العسكرية بريف الحسكة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، مساء اليوم الاثنين، برصد إطلاق سبعة صواريخ من داخل الأراضي العراقية باتجاه قاعدة "خراب الجير" الواقعة في ريف قامشلي التابع لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبالتزامن مع ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية تأكيدها تعرض القاعدة ذاتها في منطقة رميلان لهجوم بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من جهة مجهولة، يُرجح أنها قادمة من جهة الشرق باتجاه الحدود العراقية.

وتضم قاعدة "خراب الجير" مطاراً عسكرياً كانت تستخدمه القوات الأمريكية قبل انسحابها منه في وقت سابق من الشهر الجاري.

يأتي هذا التصعيد في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها المناطق الحدودية، وسط استهداف مستمر للمقار والقواعد العسكرية في المنطقة وفقاً لتوثيقات المرصد السوري.