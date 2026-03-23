وزير إسرائيلي بارز يدعو إسرائيل لضم جنوب لبنان

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحرب ضد حزب الله يجب أن تنتهي بـ"تغيير جذري" يشمل السيطرة على لبنان حتى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (20 ميلاً) شمال الحدود الإسرائيلية.

وقال لأعضاء حزبه "الصهيونية الدينية" يوم الاثنين: "يجب أن يكون الليطاني حدودنا الجديدة مع دولة لبنان"، مشبهاً ذلك بالحدود التي رسمتها إسرائيل في غزة وهضبة الجولان.

وقد أرسلت إسرائيل بالفعل آلاف الجنود إلى جنوب لبنان في إطار مساعيها لدفع مقاتلي حزب الله شمالاً. ويرأس سموتريتش حزباً قومياً متطرفاً صغيراً، وهو عضو في المجلس الوزاري الأمني ​​الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: AP