نتنياهو يقول إن ترامب يرى فرصة لعقد اتفاق "لحماية مصالحنا الحيوية"

أربيل (كوردستان 24)- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بوجود فرصة لتحويل ما وصفه نتنياهو بالمكاسب العسكرية الكبيرة إلى اتفاق "يحمي مصالحنا الحيوية".

ومع ذلك، قال نتنياهو في خطاب متلفز إن إسرائيل ستواصل هجماتها في إيران ولبنان. وأضاف: "نحن نوجه ضربات قوية لبرنامج الصواريخ والبرنامج النووي، ونواصل توجيه ضربات قاصمة لحزب الله".

وقال نتنياهو إنه تحدث في وقت سابق من اليوم مع ترامب، مؤكداً اعتقاده بأن إسرائيل تستطيع "الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي حققناها مع الجيش الأمريكي لتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق - اتفاق يحمي مصالحنا الحيوية".

كما زعم نتنياهو أن إسرائيل قتلت مؤخراً عالمين نوويين، وألمح إلى عمليات أخرى قادمة. وقال: "قبل أيام قليلة، قضينا على عالمين نوويين آخرين - ومن المتوقع المزيد من العمليات". وأضاف: "سنحمي مصالحنا الحيوية تحت أي ظرف من الظروف".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة