دمشق تُحمّل بغداد مسؤولية الهجوم الصاروخي على "خراب الجير" بريف الحسكة

أربيل (كوردستان 24)- حمّلت وزارة الدفاع السورية الحكومة العراقية مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة خراب الجير العسكرية بريف الحسكة، مساء اليوم الاثنين.

وأدان معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية، العميد سيبان حمو، الهجوم الذي استهدف القاعدة، مؤكداً أن الصواريخ أُطلقت من داخل الأراضي العراقية.

وحمّل حمو السلطات العراقية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العمل الذي وصفه بالانتهاك.

داعياً الجانب العراقي إلى تحمل مسؤولياته فوراً وبفعالية عبر اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة تضمن منع تكرار مثل هذه الهجمات من أراضيها.

وأوضح العميد حمو في تصريحه أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط في الموقع المستهدف، دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف القوات المسلحة السورية.

مشدداً على ضرورة ضبط الحدود وضمان عدم استخدام الأراضي المجاورة كمنطلق لعمليات تستهدف المقار العسكرية داخل الحدود السورية.

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى، أفاد برصد إطلاق سبعة صواريخ من داخل الأراضي العراقية باتجاه قاعدة "خراب الجير" الواقعة في ريف قامشلي التابع لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وبالتزامن مع ذلك، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية تأكيدها تعرض القاعدة ذاتها في منطقة رميلان لهجوم بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من جهة مجهولة، يُرجح أنها قادمة من جهة الشرق باتجاه الحدود العراقية.

وتضم قاعدة "خراب الجير" مطاراً عسكرياً كانت تستخدمه القوات الأمريكية قبل انسحابها منه في وقت سابق من الشهر الجاري.