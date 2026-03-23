محسن رضائي يهدد بإغراق الولايات المتحدة وإسرائيل في "الخليج"

أربيل (كوردستان24)- وجّه محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، تحذيراً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل خلال مقابلة تلفزيونية، قائلاً: "إذا هاجموا البنى التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فلن يكون ردنا بعد الآن 'عيناً بعين'، بل سيكون 'رأساً بعين'؛ سنشلّ أطرافكم ونغرقكم في الخليج".

وأكد رضائي أن الحرب ستستمر حتى تنال طهران كافة تعويضات أضرار الحرب، وتُرفع جميع العقوبات الاقتصادية، وتقدم الولايات المتحدة ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، مشدداً على أن "هذا هو قرار الشعب، والقائد، وقواتنا المسلحة".

وبحسب رؤية رضائي، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لاحتلال إيران وتقسيمها إلى خمسة أقاليم مختلفة، وأضاف: "المخطط يهدف إلى تحويل محافظات خوزستان وبوشهر وإيلام الغنية بالنفط إلى نموذج مشابه لفنزويلا، وتقديم نفطها للأمريكيين".

وصف رضائي العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بـ"التوأم الملتصق"، مشيراً إلى أنهما يختلفان في الاستراتيجية. وكشف أنه "كان من المفترض المضي في وقف إطلاق النار، لكن السيطرة على الميدان الآن باتت بيد نتنياهو وليس ترامب". وقارن ذلك بعهد إدارة بوش الابن، حيث منع بوش إسرائيل حينها من التدخل في الملف الأفغاني.

وتابع قائلاً: "نتنياهو يسعى لإنشاء 'إسرائيل الكبرى' واحتلال العراق وسوريا، وهو الآن يجرّ ترامب خلفه وقد أحكم سيطرته على ساحة المعركة".

وفي سياق المقابلة، وجه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام رسالة إلى الدول العربية، محذراً إياها: "لا تقعوا في فخ هذا المخطط؛ فلو أدركتم عمق هذه الخارطة، لما وقفتم خلف أمريكا وإسرائيل ولجأتم لمساعدة إيران، لأن هذا الطرف لا يبحث عن سلطة جديدة، بل يسعى لنشر الفوضى وإعادة صياغة قوانين جديدة للعالم".

وفي الختام، توقع محسن رضائي حدوث شرخ كبير قريباً بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مشبهاً ذلك بالخلاف الذي نشأ بين الولايات المتحدة وصدام حسين في نهاية الحرب الإيرانية العراقية.