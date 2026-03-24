ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في كولومبيا إلى 33 قتيلا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قُتل 33 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في تحطم طائرة عسكرية تقل 125 شخصا أثناء إقلاعها في جنوب كولومبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية، بعدما كانت تحدثت في حصيلة سابقة عن مقتل ثمانية.

وتحطّمت مروحية من طراز هيركوليز سي-130 بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وكان فيها 125 شخصا، وقد فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادثة.

وقال كارلوس كلاروس، المسؤول في حكومة بويرتو ليغويزامو لقناة "آر سي إن"، "نحن نبذل ما في وسعنا" لإجلاء الجنود الجرحى مضيفا "لقد عالجنا 81 جريحا".

AFP