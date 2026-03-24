غارات إسرائيلية قرب بيروت تسفر عن مقتل شخصين واستهداف مواقع في جنوب لبنان

أربيل (كوردستان24)-أسفرت غارة إسرائيلية فجر الثلاثاء 24 آذار/ مارس 2026، على مبنى سكني في بشامون، على بُعد حوالي 10 كيلومترات (6 أميال) جنوب شرق بيروت، عن مقتل شخصين على الأقل، وفقًا لحصيلة أولية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن الغارة أسفرت عن إصابة خمسة آخرين.

وجاءت الغارة دون سابق إنذار، واستهدفت منطقة تقع خارج الضواحي الجنوبية لبيروت، حيث كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر سابقًا أوامر إخلاء.

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت مبنى سكنيًا واحدًا على الأقل يشتعل فيه اللهب.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء أيضًا، استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان، من بينها محطة وقود تابعة لشركة أمانة في الراشدية، قرب مدينة صور الساحلية، ما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من النيران.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل غارات متكررة على محطات وقود أمانة منذ تجدد الصراع مع حزب الله في 2 مارس/آذار، متهمة إياها بأنها جزء من "البنية التحتية الاقتصادية" للحزب التي يمكن أن تدعم أنشطته العسكرية.





المصدر: AP