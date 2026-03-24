تساقطت شظايا صواريخ معترضة في جنوب إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- تتجه فرق البحث والإنقاذ إلى عدة مواقع في جنوب إسرائيل حيث سقطت شظايا صواريخ معترضة فجر الثلاثاء، وفقًا لجيش الإسرائيلي.

وردت تحذيرات من إطلاق صاروخي من إيران بعد الفجر بقليل، حوالي الساعة 6:17 صباحًا، مع دوي صفارات الإنذار في بئر السبع وعراد ومدن جنوبية أخرى، بحسب قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

سقطت عدة شظايا في بئر السبع، وفقًا لنجمة داود الحمراء، جهاز الاستجابة للطوارئ الإسرائيلي. وقال متحدث باسم الشرطة إن خبراء إبطال المتفجرات يبحثون الآن في منطقة صحراء النقب عن الشظايا المتساقطة.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، لكن جيش الإسرائيلي حثّ الجمهور على تجنب التجمع بالقرب من مواقع السقوط.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة