برلماني إيراني يحذر من "فتنة" تصريحات ترامب ويدعو طهران للتريث

أربيل (كوردستان24)- حذر إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من الانجرار وراء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمالية إجراء محادثات بين واشنطن وطهران، داعياً القيادة الإيرانية إلى "التفكير ملياً" في أهداف هذه التصريحات.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، وصف كوثري كلاً من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الكاذبين بالفطرة"، معتبراً أن طبيعتهم السياسية قائمة على "إثارة الفتن".

زعزعة الثقة بالمسؤولين

وأوضح المسؤول الإيراني أن الهدف من وراء الترويج لوجود محادثات هو "زرع الفتنة لزعزعة ثقة الشعب بالمسؤولين"، وإيهام الرأي العام بوقوع تفاهمات سرية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لم يحدث شيء من هذا القبيل" على أرض الواقع.

سياق التوتر

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، وحرباً إعلامية ونفسية متبادلة حول ملف المفاوضات المتعثرة. ويرى مراقبون أن تصريحات كوثري تعكس رغبة الجناح المتشدد في البرلمان الإيراني في قطع الطريق أمام أي تأويلات توحي بوجود قنوات اتصال سرية مع الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين.

وشدد كوثري على ضرورة الحذر من الأهداف الكامنة وراء هذه "الأوهام" التي يحاول الجانب الأمريكي تصديرها، حسب وصفه، بهدف التأثير على الجبهة الداخلية الإيرانية.





المصدر: وکالة فارس الایرانیة