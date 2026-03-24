دعوة لاجتماع طارئ بعد مقتل 15 عنصراً من الحشد الشعبي

أربيل (كوردستان24)-أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم (24 آذار 2026)، عن مقتل 15 عنصراً من قوات الحشد الشعبي وإصابة آخرين، إثر تعرض قطعاتهم في محافظة الأنبار لقصف جوي.

واتهم البيان الصادر عن الخلية الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بالوقوف وراء هذا الاستهداف، واصفاً الهجوم بأنه "استمرار لنهج يستهدف القطعات الأمنية العراقية"، واعتبرت القيادة في بيانها أن هذه الحادثة تهدف إلى "تقويض أمن واستقرار البلاد".

وفي رد فعل رسمي على الحادثة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لتدارس تداعيات الهجوم واتخاذ المواقف اللازمة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا الاستهداف لن يؤثر على عزيمة القوات الأمنية بمختلف صنوفها، مشدداً على وحدة وتماسك القطاعات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.