كاتس يهدد بتدمير جنوب لبنان على غرار غزة

اربيل (كوردستان24) - صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الجيش الإسرائيلي سيدمر منازل في جنوب لبنان، كما فعل في غزة، في إطار ما وصفه بتصعيد الجهود الرامية إلى تطهير المنطقة من مقاتلي حزب الله.

وأضاف كاتس أن إسرائيل ستطبق "نموذج رفح وبيت حانون"، في إشارة إلى بلدتين حدوديتين في غزة سوّتهما إسرائيل بالأرض خلال هجومها على الأراضي الفلسطينية.

وذكر كاتس أن الجيش يتجاوز تدمير البنية التحتية لحزب الله، وأنه يدمر أيضاً منازل في قرى لبنانية قرب الحدود، والتي وصفها بأنها "تُستخدم كمعاقل للإرهابيين عملياً".





المصدر: AP