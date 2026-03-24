الرئاسة العراقية تدين استهداف البيشمركة وتصفها بـ"الركن الأساسي" للدفاع الوطني

اربيل (كوردستان24) - أدانت رئاسة الجمهورية العراقية الاتحادية، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، بشدة القصف الجوي الذي استهدف قطعات قوات البيشمركة، داعية إلى احترام سيادة العراق ووقف كافة أشكال الاعتداءات التي تطال القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للرئاسة: "إن رئاسة الجمهورية تعرب عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الذي استهدف قوات البيشمركة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المقاتلين وإصابة آخرين بجروح". وأكد البيان أن البيشمركة "كانت ولا تزال ركناً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني، وأسهمت بشكل فاعل في مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد".

وشددت الرئاسة في بيانها على ضرورة "احترام سيادة العراق ورفض جميع أشكال الاعتداءات"، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لحفظ أمن البلاد وصون دماء أبنائه، معربة عن تعازيها الحارة لعوائل الضحايا.

يأتي بيان الرئاسة عقب هجمات صاروخية باليستية نفذتها إيران فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت مقار اللواءين الخامس والسابع من قوات البيشمركة في منطقتي "سوران" و"سبيليك". وبحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة البيشمركة، فقد أسفر الهجوم عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 30 آخرين، في تصعيد عسكري هو الأعنف من نوعه خلال الفترة الأخيرة.

يضع هذا الهجوم الحكومة الاتحادية في بغداد أمام تحديات كبيرة في ضبط الأمن وحماية السيادة، خاصة في ظل المطالبات المتكررة من قادة إقليم كوردستان، بضرورة تدخل بغداد والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة التي تطال القوات الوطنية المنضوية تحت مظلة الدفاع العراقية.