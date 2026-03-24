شرطة كركوك: سقوط طائرة مسيرة تابعة لفصائل الحشد الشعبي في منطقة "ملا عبد الله"

اربيل (كوردستان24) - سقطت قبل قليل طائرة مسيرة في منطقة "ملا عبد الله" جنوبي محافظة كركوك، بالقرب من محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوطها حتى الآن.

اليوم الثلاثاء، 24 آذار/مارس 2026، أفاد مصدر في شرطة كركوك لـ "كوردستان 24" بأن: "طائرة مسيرة تابعة لفصائل الحشد الشعبي كانت تحلق في سماء المنطقة لغرض المراقبة والاستطلاع، إلا أنها سقطت فجأة وتحطمت دون معرفة السبب الكامن وراء ذلك".

من جانبه، صرح المهندس "دانتال هموندي"، نائب مدير دائرة توزيع الكهرباء، لمراسل "كوردستان 24" قائلاً: "لم تلحق أي أضرار بمحطة الكهرباء، حيث سقطت الطائرة في مكان بعيد عنها"، مؤكداً أن سير العمل في المحطة مستمر بشكل طبيعي.