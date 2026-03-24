الرئيس بارزاني: القصف الإيراني "عمل عدائي" غير مبرر وإقليم كوردستان ليس جزءاً من حروب المنطقة

اربيل (كوردستان24) - أدان الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع قوات البيشمركة، واصفاً إياه بـ"العمل العدائي" الذي يفتقر لأي مبرر، وينتهك القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وقال الرئيس بارزاني في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفِّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات بيشمركة كوردستان، والذي أسفر للأسف الشديد عن استشهاد كوكبة من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر بجروح".

وشدد الرئيس بارزاني على أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، مشيراً إلى "تكرار الاعتداءات ضد إقليم كوردستان دون مراعاة للقانون الدولي"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن "إقليم كوردستان لم يكن يوماً جزءاً من الحرب التي تشهدها المنطقة، ولم يشكّل في أي وقت تهديداً لدول الجوار".

ووصف الرئيس بارزاني قوات البيشمركة بأنها "أعز وأغلى ثروة وطنية يملكها شعبنا ويفتخر بها"، معتبراً أن استهدافها هو استهداف لرمزية وتضحيات الشعب الكوردي.

واختتم الرئيس بيانه بتقديم أحرّ التعازي لعوائل الشهداء، معرباً عن مشاطرتهم أحزانهم في هذا "الاعتداء غير المشروع"، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

يأتي بيان الرئيس مسعود بارزاني بعد ساعات من هجوم صاروخي باليستي إيراني استهدف مقار اللواءين الخامس والسابع للبيشمركة في قاطع "سوران" و"سبيليك"، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 30 آخرين، وأثار موجة من الإدانات الواسعة.

وهذا نص رسالة الرئيس بارزاني :

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بأشد العبارات الهجوم الذي نُفِّذ فجر اليوم بصواريخ إيرانية على مواقع قوات بيشمركة كوردستان، وأسفر للأسف الشديد عن استشهاد كوكبةً من البيشمركة الأبطال وإصابة عدد آخر بجروح. وإذ أتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى عوائل شهداء هذا الاعتداء غير المشروع، وأشاطِرهم أحزانهم، أتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

إن هذا الهجوم يعدُّ عملاً عدائياً ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها مثل هذه الاعتداءات المتكررة ضد إقليم كوردستان دون مراعاة مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. ويأتي ذلك في حين لم يكن إقليم كوردستان أبداً جزءاً من الحرب التي تشهدها المنطقة، ولم يشكِّل في أي وقت تهديداً على دول الجوار. وتبقى البيشمركة هي أعز وأغلى ثروة وطنية يملكها شعبنا ويفتخر بها.

مسعود بارزاني

24 آذار 2026