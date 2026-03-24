ماكغورك: البيشمركة دحروا إرهاب داعش وهم اليوم ضحايا الصواريخ الباليستية الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد المنسق السابق للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، بالدور التاريخي لقوات البيشمركة في حماية الأمن والسلم الدوليين.

منتقداً بشدة الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مقارهم في إقليم كوردستان.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، قال ماكغورك: لقد ساعد البيشمركة الكورد العالم أجمع في دحر إرهابيي داعش، لكنهم يجدون أنفسهم اليوم تحت رحمة الهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأعرب المسؤول الأميركي السابق عن خالص تعازيه ومواساته لشركائه وأصدقائه الكورد جراء الخسائر البشرية الناجمة عن عمليات القصف.

مؤكداً أن الولايات المتحدة تنظر بتقدير وامتنان كبيرين إلى عقود من العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية التي جمعتها مع قوات البيشمركة في ميادين الدفاع عن الاستقرار.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".