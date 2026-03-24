بغداد تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني للاحتجاج على استهداف الحشد والبشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بغداد مساء الثلاثاء أنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الأميركي كما السفير الإيراني لديها، للاحتجاج على ضربات دامية طالت الحشد الشعبي وأخرى طالت قوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان إن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر في اجتماع طارئ أن "تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة (...) باستدعاء القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار قوات البيشمركة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك، بعد أن منحت السلطات العراقية هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد "حقّ الردّ والدفاع عن النفس" بمواجهة الضربات على مقارّهم، حسبما أعلن النعمان.

وأكّد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني يخول الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس للتصدي للاعتداءات العسكرية التي تستهدف مقارهم" منذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير والتي امتدّت إلى العراق.