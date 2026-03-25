الجيش الإسرائيلي يحذّر من رشقة صاروخية أطلقت من إيران

أربيل (كوردستان24)- حذّر الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء من رشقة صاروخية إيرانية أطلقت باتجاه البلاد، وأعلن تفعيل الدفاعات المضادة للصواريخ.

وبعد ساعة، في أولى ساعات الأربعاء، أصدر الجيش تحذيرا جديدا من رشقة صاروخية أخرى من إيران.

وبعد التحذير الذي أصدره الجيش الثلاثاء، دوّت صافرات الإنذار في القدس وسُمع دوي انفجار في المدينة، كما سمع انفجار قوي في أجواء أريحا في الضفة الغربية، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان نشره الجيش على حسابه الرسمي في تلغرام "قبل وقت قصير، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء) على تلغرام إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات بعد إعلان رصد رشقة صاروخية.

وأشار الجهاز إلى عمل مسعفيه على "معالجة رجل أصيب لدى توجّهه إلى ملجأ".

والثلاثاء، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرة إنذارات للتحذير من صواريخ إيرانية تم إطلاقها.

وقُتلت امرأة في شمال إسرائيل الثلاثاء في قصف صاروخي من لبنان حيث يدور قتال بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه سيواصل ضرب قدرة إيران على تصنيع الصواريخ وإطلاقها، في حين أصيب خلال اليوم أكثر من عشرة أشخاص في الهجمات الإيرانية.

