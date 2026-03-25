مقتل 9 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

أربيل (كوردستان24)- أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في بلدة ومخيم للاجئين الفلسطينيين في منطقة صيدا وثلاثة آخرين في بلدة حبوش في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة أن أربعة أشخاص قتلوا في "غارة للعدو الإسرائيلي" على بلدة عدلون فيما قتل اثنان آخران بغارة على شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت الوكالة في وقت سابق أن غارة إسرائيلية على بلدة حبوش أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي كان قد حذر في وقت سابق من هجوم وشيك على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 1072 شخصا على الأقل منذ بدء الحرب بين حزب الله الموالي لإيران وإسرائيل في الثاني من آذار/مارس، بينهم 121 طفلا و81 امرأة و42 فردا من الطواقم الطبية، فضلا عن إصابة 2966 شخصا.

