وزير الخارجية الصيني يحث إيران على بدء محادثات السلام

أربيل (كوردستان24)- حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني على "بدء محادثات السلام في أسرع وقت ممكن" خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، قالت بكين إنه تم بناءً على طلب طهران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين يقودون المفاوضات مع إيران. وأفاد مصدر إيراني يوم الثلاثاء بأن طهران مستعدة للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب.

وخلال اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال وانغ يي إن التفاوض "يصب في مصلحة الشعب الإيراني، كما أنه يتماشى مع رغبة المجتمع الدولي".

وأضاف وانغ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أنه "ينبغي على جميع الأطراف اغتنام كل فرصة سانحة للسلام، وبدء محادثات السلام في أسرع وقت ممكن".

وتدعو الصين منذ أسابيع إلى وقف القتال، وتندد بالهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران. كما حثت الصين "جميع الأطراف" على دعم وقف إطلاق النار، وأدانت "جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية"، دون أن تُدين صراحةً الرد العسكري الإيراني.

وقد يُشير خطاب وانغ أيضًا إلى تزايد استياء الصين من التكاليف الاقتصادية الباهظة للصراع، والتي هزّت أسواق الوقود العالمية وألحقت أضرارًا بالغة بقطاعي الشحن والسفر.

لطالما كانت الصين شريكًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا رئيسيًا لطهران، إلا أن تكتيكات الحكومة الإيرانية خلال الصراع - إغلاق مضيق هرمز ومهاجمة دول الخليج - قد عَقّدت جهود بكين الدبلوماسية، ورفعت في الوقت نفسه من المخاطر الاقتصادية لأكبر مستورد للنفط في العالم.

ووفقًا للجانب الصيني، صرّح عراقجي لوانغ بأن إيران "ملتزمة بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وليس مجرد هدنة مؤقتة".

وأفاد بيان إيراني حول المكالمة بأن عراقجي أكد "عزم إيران الراسخ على مواصلة الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، وأنها ستواصل ذلك حتى "يُجبر المعتدون على الندم على أفعالهم".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة