متحدث عسكري إيراني يسخر من محاولات الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- سخر متحدث عسكري إيراني، اليوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، من محاولات الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الأمريكيين لا يتفاوضون إلا مع أنفسهم.

أدلى المقدم إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للجيش الإيراني، بهذا التصريح في مقطع فيديو مسجل مسبقًا بُثّ على التلفزيون الرسمي.

وقال: "لقد تحولت القوة الاستراتيجية التي كنتم تتحدثون عنها إلى فشل استراتيجي. من يدّعي أنه قوة عظمى عالمية كان سيخرج من هذه الورطة لو استطاع. لا تتظاهروا بأن هزيمتكم اتفاق. لقد انتهى عهد وعودكم الفارغة".

وأضاف: "هل وصلت صراعاتكم الداخلية إلى حد التفاوض مع أنفسكم؟".

جاء تصريح ذو الفقاري بعد وقت قصير من إرسال إدارة ترامب خطة لوقف إطلاق النار من 15 بندًا إلى إيران عبر باكستان.

قال: "كلمتنا الأولى والأخيرة كانت واحدة منذ البداية، وستبقى كذلك: لن يرضى أمثالنا أبدًا بأمثالكم، لا الآن ولا في أي وقت".

وأضاف ذو الفقاري: "الاستقرار في المنطقة مضمون بقوة قواتنا المسلحة. الاستقرار من خلال القوة".

وتابع: "نؤكد هذا بوضوح: لن يعود شيء إلى ما كان عليه حتى تُغيّر إرادتنا الوضع. ولن يتحقق ذلك إلا عندما تُمحى فكرة العمل ضد الشعب الإيراني تمامًا من عقولكم الفاسدة".





المصدر: AP