إسرائيل تقصف طهران وترمب يعلن عن مفاوضات لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان24)- ذكر الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل شنت غارات على العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع ورود تقارير عن إرسال خطة من 15 نقطة إلى طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تلغرام إنه شن موجة من الهجمات استهدفت البنية التحتية في أنحاء طهران. وذكرت «شبكة أخبار الطلبة» شبه الرسمية في إيران أن الهجمات استهدفت منطقة سكنية في المدينة، حيث بدأ رجال الإنقاذ عمليات بحث بين الأنقاض.

وقالت الكويت والسعودية اليوم الأربعاء إنهما تصدتا لهجمات جديدة بطائرات مسيرة، دون أن تحددا الجهة التي انطلقت منها الهجمات. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع خسائر في الأرواح.



المصدر: الوکالات