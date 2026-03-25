أستراليا تمنع دخول الإيرانيين حاملي تأشيرات السياحة إلى أراضيها

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الداخلية الأسترالي، يوم الأربعاء، أن أستراليا ستمنع مؤقتًا دخول الإيرانيين بتأشيرات السياحة، موضحًا أن الزوار الإيرانيين المؤقتين قد "لا يتمكنون أو من غير المرجح أن يغادروا أستراليا عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم".

وسيبدأ سريان القرار يوم الخميس ويستمر لمدة ستة أشهر.

وسيظل بإمكان بعض الإيرانيين السفر إلى أستراليا، بمن فيهم حاملو التأشيرات طويلة الأجل أو من لديهم أطفال أو أزواج في البلاد.

وقال بيرك: "تتخذ الحكومة هذا الإجراء بما يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف العالمية المتغيرة بسرعة".

وأشار بيرك إلى أن نحو 7000 إيراني يحملون تأشيرات زيارة إلى أستراليا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت أستراليا اللجوء السياسي لسبع لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية، إلا أن خمسًا منهن تراجعن عن طلب اللجوء.

وصف السيناتور ديفيد شوبريدج، المتحدث باسم حزب الخضر الأسترالي لشؤون الهجرة، قرار الأربعاء بأنه "قرار جائر وظالم يهدف إلى منع أي إيراني من التقدم بطلب لجوء داخل البلاد، على غرار لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية".

وأضاف شوبريدج: "الغالبية العظمى من طالبي اللجوء من الدول ذات الأنظمة الاستبدادية يحصلون على تأشيرة دخول، ثم يتقدمون بطلب اللجوء فور وصولهم".

وتابع: "يُمنح عدد ضئيل للغاية من تأشيرات اللجوء الإنسانية خارج إيران، لأن ذلك سيكشف بوضوح عن كونهم هدفًا للحكومة الإيرانية".





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة