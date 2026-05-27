الاستخبارات الإيرانية: هدف الولايات المتحدة وإسرائيل ما زال الإطاحة بالجمهورية الإسلامية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية الأربعاء أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزال الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وتفكيك البلد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية "يسعى العدو الآن من خلال وسائل أخرى لتحقيق هدف الإطاحة بالبلاد وتقسيمها، وهو ما أعلنه صراحة في بداية الحرب الأخيرة لكنه فشل في تحقيقه من خلال هجوم عسكري".

تأتي هذه التصريحات في خضم محادثات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستسعيان إلى "تكثيف الضغط الاقتصادي"، وإثارة الانقسامات في البلاد بين المجموعات الدينية والعرقية، وتنفيذ أعمال تخريب و"عمليات إرهابية" أخرى.

وأضافت أن مثل هذه الأنشطة ستتضمن "عمليات تهريب واسعة النطاق لمختلف أنواع الأسلحة والذخائر وأدوات الاتصال غير القانونية"، كأجهزة ستارلينك، التي تُستخدم للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

على مدى عقود، خاضت إيران وإسرائيل حربا خفية تخللتها عمليات تخريبية شملت استهداف منشآت إيران النووية واغتيال عدد من علمائها.

لكن ذلك كان قبل حرب الأيام الاثني عشر في العام الفائت، والتي شكّلت حينها أول مواجهة عسكرية متواصلة بين الخصمين اللدودين، وذلك بعد تبادل متقطع للضربات خلال عام 2024، والذي لم يصل إلى حدّ الحرب المفتوحة.

لا تعترف إيران بإسرائيل ولا علاقات دبلوماسية لها مع الولايات المتحدة منذ العام 1980.

