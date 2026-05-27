مسرور بارزاني يعزي بوفاة المناضل والإعلامي المخضرم أحمد دشتي

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2026، برقية تعزية ومواساة بوفاة الشخصية الوطنية والإعلامية والبيشمركة المخضرم، الأستاذ أحمد دشتي.

وعبّر رئيس حكومة الإقليم في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد الوطنية والوطنية، مستذكراً مسيرة الراحل الحافلة بالتضحيات والنضال؛ كونه بيشمركة شارك بفاعلية في ثورتي أيلول وكولان، وحائزاً على مدالية البارزاني الخالد تقديراً لنضاله الطويل وتفانيه.

كما أشار مسرور بارزاني إلى الدور الريادي الهام للراحل بوصفه كاتباً ومذيعاً مخضرماً في إذاعة "صوت كوردستان" (دەنگی کوردستان) التاريخية، مساهماً بقلمه وصوته بفاعلية في الدفاع عن حقوق شعب كوردستان.

وابتهل رئيس الحكومة في ختام برقيته إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملائه ورفاق دربه الصبر والسلوان.