الزيدي يثمن قرار الصدر بدمج "سرايا السلام" ويدعو الفصائل المسلحة للاقتداء بالخطوة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بالموقف الوطني لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، والقاضي بإلحاق تشكيلات "سرايا السلام" بالدولة ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

ووصف الزيدي، في بيان رسمي اليوم الاربعاء 27 أيار 2026، هذه المبادرة بأنها "خطوة مهمة" نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكداً أنها تساهم في تكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ودعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها الدستورية.

ووجه رئيس الوزراء دعوة صريحة لجميع الفصائل المسلحة في العراق لاتباع المسار ذاته، والعمل تحت المظلة الرسمية للدولة، مشدداً على أن الدولة هي "الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون" لضمان صيانة السيادة وتحقيق الأمن المستدام.

واختتم البيان بالتأكيد على حاجة المرحلة الراهنة لتضافر الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا لحفظ وحدة العراق، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية وبناء دولة قوية يسودها القانون.