هيئة الأنواء الجوية: أمطار مستمرة تبلغ ذروتها في السليمانية وكرميان مع تساقط للثلوج في المرتفعات

اربيل (كوردستان24) - أصدرت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، تقريراً مفصلاً حول الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، محذرة من تعرض الإقليم لموجة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، مع احتمالية عالية لتشكل السيول وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق.

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء (25 آذار 2026):

وأوضح التقرير أن سماء الإقليم ستكون غائمة وممطرة على مدار اليوم، حيث تشهد عموم المناطق تساقطاً للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة. وتتوقع الهيئة هطول أمطار غزيرة (بشكل زخات لفترات قصيرة) في حدود مناطق كرميان، كركوك، حلبجة، والأجزاء الجنوبية الشرقية من محافظة السليمانية.

وابتداءً من أوقات متأخرة من الليل وصباح غد الخميس، ستتراجع شدة الأمطار نسبياً، مع فرصة لتساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية للإقليم.

كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً بمقدار (2 إلى 4) درجات مئوية مقارنة بيوم أمس.

تحذيرات طقس غدٍ الخميس (26 آذار 2026):

وبحسب التقرير، سيستمر الطقس غائماً كلياً يوم الخميس مع هطول أمطار خفيفة متفرقة صباحاً. واعتباراً من ساعات الظهر، ستزداد وتيرة الهطول لتشمل أمطاراً متوسطة تترافق مع عواصف رعدية في جميع مناطق الإقليم.

وحذرت الهيئة من أنه خلال ساعات الليل، ستزداد غزارة الأمطار بشكل ملحوظ في حدود محافظتي السليمانية وإدارة كرميان مقارنة بباقي المناطق، مما يُنذر باحتمالية ارتفاع مناسيب المياه وتشكل السيول، لاسيما في حدود كرميان. كما سيستمر تساقط الثلوج الخفيفة في المرتفعات الجبلية الحدودية.

حالة الرياح ومدى الرؤية:

سرعة الرياح: تهب رياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين (10 - 20) كم/ساعة، وتنشط أحياناً لتتجاوز (30) كم/ساعة، خاصة في حدود محافظة السليمانية.

مدى الرؤية: يتراوح بين (6 إلى 8) كيلومترات خلال اليومين.

جدول درجات الحرارة العظمى المتوقعة (بالمئوية):

المنطقة الأربعاء الخميس

أربيل 13 15

بيرمام 8 10

سوران 10 11

حاجي عمران 5 5

السليمانية 10 11

جمجمال 11 12

دهوك 11 14

زاخو 12 14

حلبجة 16 15

كرميان 17 17