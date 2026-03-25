قاليباف: الجنود الأمريكيون سيكونون ضحايا أوهام نتنياهو

أربيل (كوردستان24) - أشار رئيس مجلس البرلمان الایراني إلى أننا نراقب عن كثب نشر جنود الولايات المتحدة في المنطقة، وكتب: "ما أفسده الجنرالات لا يمكن للجنود إصلاحه؛ وبدلاً من ذلك، سيكونون هم فقط ضحايا أوهام نتنياهو".

وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 25 آذار/مارس 2026، على صفحته الشخصية في منصة "إكس": "نحن نراقب عن كثب كافة تحركات الولايات المتحدة في المنطقة، ولا سيما نشر جنودها".

وأضاف: "ما أفسده الجنرالات، لا يمكن للجنود إصلاحه؛ بل سيصبحون مجرد ضحايا لأوهام نتنياهو. لا تختبروا عزمنا على الدفاع عن أرضنا".

المصدر: وكالة فارس الإخبارية