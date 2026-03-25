رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في مراسم عزاء شهداء البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، في مراسم مجلس عزاء ستة من مقاتلي قوات البيشمركة، الذين ارتقوا شهداء جراء هجوم صاروخي باليستي نفذته إيران مؤخراً.

وخلال زيارته إلى قضاء سوران، أعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته لعوائل الشهداء وذويهم، مؤكداً على المكانة الرفيعة للتضحيات التي يقدمها مقاتلو البيشمركة في سبيل حماية أرض الإقليم وسيادته.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".