العراق يسجل أكثر من 31 ألف عقد زواج و6 آلاف حالة طلاق خلال نيسان الماضي

أربيل (كوردستان24)- أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء 19 أيار 2026، تسجيل قفزة في أعداد معاملات الزواج والطلاق في المحاكم الاتحادية بجميع المحافظات العراقية (باستثناء إقليم كوردستان) خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها كوردستان24، فقد بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة 31 ألفاً و499 عقداً. وتصدرت العاصمة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، قائمة المحافظات الأعلى تسجيلاً بواقع 7934 عقداً، تلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية بـ 3141 عقد زواج.

وفي مقابل ذلك، سجلت المحاكم 6628 حالة طلاق خلال الشهر ذاته. وجاءت بغداد أيضاً في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانفصال بواقع 2665 حالة، تلتها محافظة البصرة بـ 611 حالة طلاق.

وأشارت الإحصاءات القضائية إلى أن هذه الأرقام تعكس نشاطاً ملحوظاً في دوائر الأحوال الشخصية مقارنة بشهر آذار/مارس الذي سبقه، والذي سجل قرابة 23 ألف حالة زواج وطلاق، ما يشير إلى ارتفاع واضح في حجم المعاملات القضائية بنسبة كبيرة خلال شهر نيسان.

وبيّنت المؤشرات الرسمية أن هذه الحالات توزعت على 15 محافظة عراقية، مع تركزها بشكل مكثف في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، مما يظهر تبايناً مستمراً في معدلات الاستقرار الأسري وحالات الانفصال بين محافظة وأخرى.

يُذكر أن هذه الإحصائية لا تشمل المحاكم في محافظات إقليم كوردستان، التي تعتمد نظاماً إحصائياً مستقلاً عبر مجلس القضاء في الإقليم.