"ميتا" تبدأ عملية تسريح 8 آلاف موظف لإعادة توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بدأت مجموعة ميتا عملية تسريح حوالى ثمانية آلاف موظف الأربعاء، أي نحو 10% من قوتها العاملة العالمية، فيما يسعى المؤسس المشارك ورئيسها التنفيذي مارك زاكربرغ إلى إعادة توجيه الموارد نحو أجندة طموحة للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بلومبرغ، بدأت الإشعارات ترسل من ساعات الصباح الباكر، وكان الموظفون المقيمون في سنغافورة من أول من تم إبلاغهم.

وبالإضافة إلى عمليات التسريح، قالت مجموعة ميتا في نيسان/أبريل إنها ستلغي خطط توظيف ستة آلاف شخص ونقل سبعة آلاف موظف آخر إلى أدوار متعلقة بسير العمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي مذكّرة وجهها إلى الموظفين الأربعاء ونشرها موقع "بيزنس إنسايدر"، شكر زاكربرغ الموظفين المغادرين وسعى إلى طمأنة الموظفين المتبقين.

وكتب "من المحزن دائما أن نودّع أشخاصا ساهموا في مهمتنا وفي بناء هذه الشركة. أشعر بثقل ذلك".

وأضاف أنه لا يتوقع تسريح المزيد من الموظفين على مستوى الشركة هذا العام، وأقر بأن المجموعة قصّرت في تواصلها مع الموظفين.

من جهة ثانية، أبدى تفاؤلا بشأن توجه الشركة، قائلا إن ميتا "واحدة من الشركات القليلة التي تملك القدرة على المساعدة في تحديد المستقبل" وأكد مجددا هدفه المتمثل في تقديم "ذكاء فائق شخصي" للمستخدمين في كل أنحاء العالم.

وتُعد عملية إعادة الهيكلة هذه أكبر جولة من عمليات التسريح على مستوى الشركة منذ حملة "عام الكفاءة" التي أطلقها زاكربرغ في 2022-2023 والتي أدت إلى إلغاء حوالى 21 ألف وظيفة.

وتأتي هذه الخطوة فيما تزيد ميتا إنفاقها بشكل كبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

AFP