أربيل تطلق حملة لزراعة 127 ألف شجرة محلية

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن استمرار مشاريع وحملات تشجير المدينة، كاشفاً عن خطة لزراعة 127 ألف شتلة جديدة، تماشياً مع معدلات العام الماضي.

وأشار خوشناو، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى إنجاز متنزهين جديدين بالكامل على طريقي 120 متراً و150 متراً (ضمن محوري طريق مصيف صلاح الدين وطريق الموصل).

كما أكد أن العمل جارٍ حالياً لتنفيذ متنزهين كبيرين آخرين على طريقي مخمور ورشكين، وهما الآن في مراحل التنفيذ.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أربيل تضم حالياً 23 متنزها كبيراً، فيما وصل العدد الإجمالي للحدائق والنافورات والغابات المحيطة بالمدينة إلى قرابة 800 موقع.

وشدد المحافظ على أن نسبة المساحات الخضراء في العاصمة شهدت نمواً ملحوظاً خلال عمر الكابينة الوزارية الحالية، حيث ارتفعت بنحو 20%، لتصل النسبة الإجمالية للخضار في المدينة إلى حوالي 20%.

وحول تفاصيل حملات التشجير، قال محافظ أربيل: "شهد العام الماضي زراعة 127 ألف شتلة، ونخطط لهذا العام لزراعة ذات الكمية والنسبة".

وأوضح أنه رغم التوقف المؤقت للعملية بسبب موجة الأمطار الأخيرة، إلا أن فرق التشجير استأنفت عملها الآن بفعالية.

ومن أبرز نقاط هذه الحملة، الاعتماد الكلي على الشتلات المُنتجة في المشاتل المحلية، والتي تم اختيار أنواعها بعناية لتتلائم مع المناخ والبيئة الخاصة بمحافظة أربيل، مما يضمن نجاح عملية التشجير ويسهم في خفض التكاليف المالية.

واختتم خوشناو تصريحه بالإشارة إلى وجود خطة متكاملة لإنشاء حدائق ومتنزهات جديدة، لا سيما في المناطق الواقعة جنوبي أربيل، إضافة إلى تكثيف التشجير في الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية، بهدف توفير بيئة صحية ومستدامة للمواطنين.