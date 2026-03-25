هورامي: لم نسمح بشن هجوم على إيران من أراضي كوردستان.. لذلك فإن الهجوم على البيشمركة خيانة عظيمة

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، أن الهجمات الصاروخية التي شنتها قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إقليم كوردستان تمثل "غدراً وخيانة جسيمة" بحق الشعب الكوردستاني وقوات البيشمركة وعوائل الشهداء.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لـ كوردستان 24، خلال مشاركته في مراسم مجلس عزاء ستة من مقاتلي البيشمركة الذين ارتقوا ضحية القصف الإيراني الأخير في قضاء سۆران.

وأوضح هورامي خلال حديثه أن إقليم كوردستان اتخذ موقفاً واضحاً ومنحازاً للسلام منذ بداية الصراع الحالي.

وقال: لقد أعلن الإقليم حياده منذ شرارة الحرب الأولى، ولم نكن يوماً طرفاً في هذه النزاعات، كما أننا لم نسمح ولم نخلق أي ذريعة أو مسوغ لشن هجوم على أراضي الإقليم.

وشدد على أن هذا الاعتداء يعد تجاوزاً صارخاً لـ "مبادئ حسن الجوار" والقوانين الدولية التي تنظم العلاقة بين الدول الجارة.

وفي سياق متصل، أشار هورامي إلى أن القيادة في الإقليم بانتظار رد رسمي وتوضيحات جليّة من الجانب الإيراني، للوقوف على المبررات الكامنة وراء هذه "الأخطاء والهجمات غير المبررة".

واختتم عضو المكتب السياسي تصريحه بالتأكيد على أن دماء شهداء كوردستان التي أُريقت "ظلماً" عبر التاريخ كانت دائماً دافعاً لمزيد من الشموخ والسيادة، ولن تذهب سدى.

كما قدم تعازيه الحارة للرئيس بارزاني ولعوائل الشهداء، مؤكداً المضي قدماً على "نهج الشهداء" في حماية أرض كوردستان وكرامة شعبها.